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Россия обстреляла Черниговскую область около 40 раз

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Черниговская область, Среда 29 июня 2022 10:58
Россия обстреляла Черниговскую область около 40 раз Фото: Россия обстреляла Черниговскую область около 40 раз (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в очередной раз со своей территории обстреляли приграничье Черниговской области. За час было зафиксировано около 40 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Вчера, 28 июня, 20:40 - 21:50 на пограничные Черниговской области зафиксировали до 39 взрывов (приходов). Огонь велся с территории Брянской области Российской Федерации по населенному пункту Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.

Кроме того, примерно в то же время были зафиксированы два минометных взрыва по приграничью на территории соседнего населенного пункта того же района.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно оккупанты обстреляли предприятие в Черниговской области.

Добавим, что 25 июня Россия нанесла ракетные удары по Десне.

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