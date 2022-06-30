Росія знову обстріляла прикордонні території у Чернігівській області

Російські війська сьогодні, 30 червня, знову обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області. Ворог, ймовірно, застосував ствольну артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Окупанти у проміжку між 10:27 та 10:35 тричі обстріляли території Чернігівської області.
"Було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч. Удруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно, зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.
Також вибухи чули в районі населеного пункту Михальчина Слобода. Всі обстріли велися з території Росії.
Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури також не надходила.
Нагадаємо, що російські війська щодня обстрілюють Чернігівську область, застосовуючи міномети та іншу артилерію.
Також 25 червня Росія завдала ракетних ударів по Десні у Чернігівській області.
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