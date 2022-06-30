Росія знову обстріляла прикордонні території у Чернігівській області

Окупанти у проміжку між 10:27 та 10:35 тричі обстріляли території Чернігівської області.

"Було чути чотири вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч. Удруге у районі населеного пункту неподалік Грем'яча було зафіксовано ще два вибухи, ймовірно, зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Також вибухи чули в районі населеного пункту Михальчина Слобода. Всі обстріли велися з території Росії.

Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури також не надходила.