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Второй раз за сутки. В Черниговской ОВА предупредили о возможном ракетном ударе по Десне

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Чернигов, Суббота 25 июня 2022 18:56
Второй раз за сутки. В Черниговской ОВА предупредили о возможном ракетном ударе по Десне Фото: Десна Черниговской области (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области раздается воздушная тревога. Возможен ракетный удар по поселку Десна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение департамента гражданской защиты Черниговской ОВА, передает Суспильне.

"Внимание. Воздушная тревога по области. Возможен ракетный удар по пгт. Десна", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 июня и утром Украина подверглась массированным ракетным ударам. Россия ударила по Житомирской, Черниговской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской области. В частности, массированных ракетных ударов подвергся поселку Десна Черниговской области. По данным ОК "Север", по поселку было выпущено около 20 ракет. Подробнее - в статье РБК-Украина.

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