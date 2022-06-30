Россия снова обстреляла приграничные территории в Черниговской области
Российские войска сегодня, 30 июня, снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области. Враг, вероятно, применил ствольную артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Оккупанты в промежутке между 10:27 и 10:35 трижды обстреляли территории Черниговской области.
"Было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч. Во второй раз в районе населенного пункта неподалеку Гремяча было зафиксировано еще два взрыва, вероятно, из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.
Также взрывы слышали в районе населенного пункта Михальчина Слобода. Все обстрелы велись с территории России.
В результате атаки врага никто не пострадал. Информация о повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.
Напомним, что российские войска ежедневно обстреливают Черниговскую область, применяя минометы и другую артиллерию.
Также 25 июня Россия нанесла ракетные удары по Десне в Черниговской области.
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