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Россия снова обстреляла приграничные территории в Черниговской области

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Черниговская область, Четверг 30 июня 2022 12:33
Россия снова обстреляла приграничные территории в Черниговской области Фото: оккупанты снова обстреляли Черниговскую область (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 30 июня, снова обстреляли пограничные населенные пункты Черниговской области. Враг, вероятно, применил ствольную артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Оккупанты в промежутке между 10:27 и 10:35 трижды обстреляли территории Черниговской области.

"Было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч. Во второй раз в районе населенного пункта неподалеку Гремяча было зафиксировано еще два взрыва, вероятно, из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Также взрывы слышали в районе населенного пункта Михальчина Слобода. Все обстрелы велись с территории России.

В результате атаки врага никто не пострадал. Информация о повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.

Напомним, что российские войска ежедневно обстреливают Черниговскую область, применяя минометы и другую артиллерию.

Также 25 июня Россия нанесла ракетные удары по Десне в Черниговской области.

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