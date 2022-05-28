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Россия снова обстреляла Харьков и район: стали известны последствия

Фото: Россия снова обстреляла Харьков и район (иллюстративное фото, Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки, 27 мая, российские оккупанты снова обстреляли Харьков. В этот раз обстрелам подвергся Киевский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет", - добавил он.

По его словам, подвергается обстрелам и Харьковский район. Так, в пгт. Слатино - 1 пострадавший, в г. Балаклея также 1 человек получил ранения. К сожалению, в Слатино погибла 65-летняя женщина.

Описывая ситуацию на Харьковском направлении, Синегубов говорит, что враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.

Напомним, ранее было известно, что среди пострадавших в результате обстрела Харькова 26 мая есть 9-летний ребенок. Под артиллерийским огнем оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

В результате этого обстрела также погиб пятимесячный младенец. В общей сложности 17 человек получили ранения, а 8 человек погибли.

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Харьков