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Росія знову обстріляла Харків та район: стали відомі наслідки

Фото: Росія знову обстріляла Харків та район (ілюстративне фото, Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу, 27 травня, російські окупанти знову обстріляли Харків. В цей раз обстрілів зазнав Київський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає", - додав він.

За його словами, потерпає від обстрілів і Харківський район. Так, в смт. Слатине - 1 постраждалий, у м. Балаклія також 1 людина отримала поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка.

Описуючи ситуацію на Харківському напрямку загалом, Синєгубов каже, що ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ.

Нагадаємо, раніше було відомо, що серед постраждалих в результаті обстрілу Харкова 26 травня є 9-річна дитина. Під артилерійським вогнем опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Внаслідок цього обстрілу також загинуло п'ятимісячне немовля. Загалом 17 людей зазнали поранень, а 8 людей загинули.

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Харків