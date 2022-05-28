Росія знову обстріляла Харків та район: стали відомі наслідки

За минулу добу, 27 травня, російські окупанти знову обстріляли Харків. В цей раз обстрілів зазнав Київський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає", - додав він.
За його словами, потерпає від обстрілів і Харківський район. Так, в смт. Слатине - 1 постраждалий, у м. Балаклія також 1 людина отримала поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка.
Описуючи ситуацію на Харківському напрямку загалом, Синєгубов каже, що ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ.
Нагадаємо, раніше було відомо, що серед постраждалих в результаті обстрілу Харкова 26 травня є 9-річна дитина. Під артилерійським вогнем опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.
Внаслідок цього обстрілу також загинуло п'ятимісячне немовля. Загалом 17 людей зазнали поранень, а 8 людей загинули.
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