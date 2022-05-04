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Россия обстреляла Днепр. Попали прямо в центр города

Фото: Россия обстреляла Днепр (Даниил Галкин)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по Днепру. Попали по центру города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Днепра Бориса Филатова.

Филатов призвал местных не покидать укрытие. Подробности ситуации по обстрелам областные власти пока не приводили.

"Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации", - написал городской голова Днепра.

Как сообщает глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, российские оккупанты прицельно обстреляли железнодорожную инфраструктуру Днепра. Он отметил, что среди железнодорожников пострадавших нет, а степень повреждений начнут оценивать уже после окончания воздушной тревоги.

Ракетные обстрелы по Украине 3 мая:

  • вчера, почти во всех областях Украины звучала воздушная тревога;
  • российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего в части города не было электроэнергии. Во время обстрела были повреждены три электрические подстанции;
  • обстрелы по Львову спровоцировали

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