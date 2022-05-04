Росія обстріляла Дніпро. Влучили прямо в центр міста

Філатов закликав місцевих не покидати укриття. Подробиці ситуації щодо обстрілів обласна влада наразі не наводила.

"З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації", - написав міський голова Дніпра.

Як повідомляє голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, російські окупанти прицільно обстріляли залізничну інфраструктуру Дніпра. Він зауважив, що серед залізничників постраждалих немає, а ступінь пошкоджень почнуть оцінювати вже після закінчення повітряної тривоги.

Масові ракетні удари по Україні 3 травня

Вчора, майже в усіх областях України лунала повітряна тривога. Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову, внаслідок чого у частині міста не було електроенергії. Були пошкоджені три електричні підстанції.

Над Вінницькою областю збили ракети, які летіли в бік Вінниці. Ще одна ракета влучила по Кіровоградській області. Ракетні удари були завдані й по території Дніпропетровської області;

Також окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в горах Закарпатської області. Це був перший обстріл Закарпаття з початку війни.