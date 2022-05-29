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Россия снова обстреляла Черниговскую и Сумскую области, было несколько взрывов

Фото: российские войска обстреливают приграничные населенные пункты (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 29 мая 2022 года, российские войска снова обстреляли приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

Сообщается, что после обеда противник обстрелял с территории России населенные пункты возле границы в Черниговской и Сумской областях.

"Около 12:43 зафиксировано 7 взрывов (приходов) в районе Семеновки. Потерь среди личного состава и техники нет. В 13:00-13:12 наблюдатели зафиксировали 5 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бачевска. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские журналисты попали под обстрел в районе Бахмута прямо в прямом эфире.

Кроме того, сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева.

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