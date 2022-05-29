Российская армия вновь обстреляла жилой квартал в Николаеве: есть пострадавшие
Фото: оккупанты утром 29 мая снова обстреляли Николаев (УНИАН)
Российские оккупанты утром в воскресенье, 29 мая, снова обстреляли Николаев. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
Российские снаряды попали в жилой квартал Николаева. По словам городского главы, в результате обстрела пострадали местные жители.
Точное количество раненых и последствия вражеского обстрела уточняются.
Напомним, что Николаевская область остается одной из горячих точек и постоянно обстреливается оккупантами.
В Генштабе сообщают, что враги полностью уничтожили несколько сел в Николаевской и Херсонской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.