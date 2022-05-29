Российская армия вновь обстреляла жилой квартал в Николаеве: есть пострадавшие

Российские оккупанты утром в воскресенье, 29 мая, снова обстреляли Николаев. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram .

Российские снаряды попали в жилой квартал Николаева. По словам городского главы, в результате обстрела пострадали местные жители.

Напомним, что Николаевская область остается одной из горячих точек и постоянно обстреливается оккупантами.

В Генштабе сообщают, что враги полностью уничтожили несколько сел в Николаевской и Херсонской областях.

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