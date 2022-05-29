Росія знову обстріляла Чернігівську та Сумську області, було кілька вибухів

Сьогодні, 29 травня 2022 року, російські війська знову обстріляли прикордонні населені пункти в Чернігівській та Сумській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".
Повідомляється, що по обіді противник обстріляв з території Росії населені пункти біля кордону в Чернігівській і Сумській областях.
"Близько 12:43 зафіксовано 7 вибухів (приходів) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає. О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бачевська. Втрат серед особового складу і техніки немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські журналісти потрапили під обстріл в районі Бахмута прямо в прямому ефірі.
Крім того, сьогодні вранці російські війська в черговий раз обстріляли житлові квартали Миколаєва.
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