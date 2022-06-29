Россия обстреляла Черниговскую область около 40 раз

"Вчера, 28 июня, 20:40 - 21:50 на пограничные Черниговской области зафиксировали до 39 взрывов (приходов). Огонь велся с территории Брянской области Российской Федерации по населенному пункту Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.

Кроме того, примерно в то же время были зафиксированы два минометных взрыва по приграничью на территории соседнего населенного пункта того же района.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно оккупанты обстреляли предприятие в Черниговской области.

Добавим, что 25 июня Россия нанесла ракетные удары по Десне.

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