UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия обстреляла Черниговскую область около 40 раз

Фото: Россия обстреляла Черниговскую область около 40 раз (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в очередной раз со своей территории обстреляли приграничье Черниговской области. За час было зафиксировано около 40 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Вчера, 28 июня, 20:40 - 21:50 на пограничные Черниговской области зафиксировали до 39 взрывов (приходов). Огонь велся с территории Брянской области Российской Федерации по населенному пункту Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.

Кроме того, примерно в то же время были зафиксированы два минометных взрыва по приграничью на территории соседнего населенного пункта того же района.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно оккупанты обстреляли предприятие в Черниговской области.

Добавим, что 25 июня Россия нанесла ракетные удары по Десне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьВойна России против Украины