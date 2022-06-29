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Росія обстріляла Чернігівську область близько 40 разів

Фото: Росія обстріляла Чернігівську область близько 40 разів (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вчергове зі своєї території обстріляли прикордоння Чернігівської області. За годину було зафіксовано близько 40 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Учора, 28 червня, між 20:40 - 21:50 на прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів (приходів). Вогонь вівся з території Брянської області Російської Федерації по населеному пункту Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.

Крім того, приблизно в той же час були зафіксовані два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту того ж району.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно окупанти обстріляли підприємство в Чернігівській області.

Додамо, що 25 червня Росія завдала ракетних ударів по Десні.

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Черниговская областьВійна Росії проти України