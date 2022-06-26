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Оккупанты обстреляли предприятие в Черниговской области: в ангарах сгорело зерно

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Чернигов, Воскресенье 26 июня 2022 17:08
Оккупанты обстреляли предприятие в Черниговской области: в ангарах сгорело зерно Фото: РФ попала в предприятие в Черниговской области, в ангарах сгорело зерно (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью РФ 7 раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов и ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждено одно из сельскохозяйственных предприятий Семеновского района Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГПСУ.

"В результате взрывов на предприятии произошел пожар и повреждена сельхозтехника. Среди пострадавших 1 житель из пограничных сел Юнакиевской общины", - говорится в сообщении.

Пограничники добавляют, что оккупанты разрушили хранилище с зерном и повредили сельхозтехнику.

"Враг уничтожает зерно урожая этого года и препятствует сбору нынешнего. Ангары и техника аграриев также получили разрушения как от попадания осколков, так и от вызванного разрывами пожара", - констатируют в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 25 июня российские войска нанесли 44 ракетных удара по двум областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области. В результате обстрела есть погибший и раненый.

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