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Россия обстреливает приграничные общины Сумской области

Фото: оккупанты обстреливают Сумскую область (facebook.com/putyvlsegodnya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска в субботу, 23 апреля, устроили провокацию на участке украинской границе в Сумской области. Оккупанты открыли огонь по трем приграничным общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской области Дмитрия Живицкого.

"Продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской общинах, а также в Путивльской общине", - рассказал глава областной военной администрации.

Живицкий не уточнил, был ли нанесен ущерб гражданской инфраструктуре или же жилым домам. Информация о жертвах или пострадавших среди мирного населения также пока отсутствует.

Отметим, перед этим в Путивле была объявлена тревога из-за угрозы артиллерийного обстрела.

Напомним, это уже не впервые Сумская область подвергается российским обстрелам после того, как оккупантов выбили за пределы области.

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