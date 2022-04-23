Россия обстреливает приграничные общины Сумской области

Российские войска в субботу, 23 апреля, устроили провокацию на участке украинской границе в Сумской области. Оккупанты открыли огонь по трем приграничным общинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской области Дмитрия Живицкого.
"Продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской общинах, а также в Путивльской общине", - рассказал глава областной военной администрации.
Живицкий не уточнил, был ли нанесен ущерб гражданской инфраструктуре или же жилым домам. Информация о жертвах или пострадавших среди мирного населения также пока отсутствует.
Отметим, перед этим в Путивле была объявлена тревога из-за угрозы артиллерийного обстрела.
Напомним, это уже не впервые Сумская область подвергается российским обстрелам после того, как оккупантов выбили за пределы области.
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