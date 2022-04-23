Росія обстрілює прикордонні громади Сумської області

Російські війська у суботу, 23 квітня, влаштували провокацію на ділянці українського кордоні у Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по трьох прикордонних громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської області Дмитра Живицького .

"Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - розповів очільник обласної військової адміністрації.

Живицький не уточнив, чи було завдано шкоди цивільній інфраструктурі або ж житловим будинкам. Інформація про жертв чи постраждалих серед мирного населення також наразі відсутня.

Зазначимо, перед цим у Путивлі була оголошена тривога через загрозу артилерійного обстрілу.