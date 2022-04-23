RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія обстрілює прикордонні громади Сумської області

Фото: окупанти обстрілюють Сумську область (facebook.com/putyvlsegodnya)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська у суботу, 23 квітня, влаштували провокацію на ділянці українського кордоні у Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по трьох прикордонних громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської області Дмитра Живицького.

"Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - розповів очільник обласної військової адміністрації.

Живицький не уточнив, чи було завдано шкоди цивільній інфраструктурі або ж житловим будинкам. Інформація про жертв чи постраждалих серед мирного населення також наразі відсутня.

Зазначимо, перед цим у Путивлі була оголошена тривога через загрозу артилерійного обстрілу.

Нагадаємо, це вже не вперше Сумська область піддається російським обстрілам після того, як окупантів вибили за межі області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумская областьВійна Росії проти України