ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области: повреждены дома

Новина українською →
Сумская область, Четверг 14 апреля 2022 17:29
Войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области: повреждены дома Оккупанты обстреляли дома в Сумской области (t_me_itsdonetsk)
Автор: Татьяна Самарук

Оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области. В результате повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в телемарафоне.

По его словам, одна мина залетела прямо в дом людей.

"Несколько часов назад произошли обстрелы нескольких населенных пунктов Сумской области. Повреждены частные дома. Это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли", - сказал Живицкий.

Также глава ОВА сообщил об обстреле поселка Большая Писаревка. Отмечается, что подробности появятся позже.

Войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области: повреждены дома

Оккупанты обстреляли Большую Пасарівку (t.me/Zhyvytskyy)

Ранее мы сообщали, что в Сумской области оккупанты убили более 100 мирных жителей.

Также мы писали, что жителей Сумской области призвали сдавать детали от трофейной русской техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине