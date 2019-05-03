Россия в ОБСЕ обвинила Украину в нарушении международного права

Принятие Украиной "языкового закона" затрагивает права национальных меньшинств в Украине и идет вразрез с международным правом. С таким заявлением выступил в четверг заместитель постпреда Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Балакин, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Балакин также назвал принятый Верховной радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" дискриминационным и выразил возмущение "тотальной украинизацией", на которую он направлен.

"На прошлой неделе парламент Украины принял закон в окончательном чтении. Мнением жителей Донбасса, как водится, никто не интересовался. Этот акт, нацеленный фактически на тотальную украинизацию, не только противоречит пункту 11 минского комплекса мер, предусматривающему право на языковое самоопределение, но и идет вразрез с международным правом и правочеловеческими обязательствами Украины, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил представитель РФ.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый парламентом "языковой закон" - "О функционировании украинского языка как государственного".