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Украинская теннисистка Костюк с победой вернулась на турниры

Новости » Спорт    25.04.2019 - 13:53
Украинская теннисистка Костюк с победой вернулась на турниры
Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Марта вышла во второй круг турнира ITF в Швейцарии

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые с января приняла участие в профессиональном турнире. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Спортсменка начала выступления на соревнованиях в швейцарском Киассо. В первом круге она за час и 8 минут обыграла итальянку Джорджию Брешиа - 6:4; 6:3.

За выход в четвертьфинал 16-летняя теннисистка поспорит с победительницей встречи между швейцаркой Леони Кунг и Каролин Вернер из Германии.

На самом деле Марта выходила на корты еще и в феврале, когда участвовала в матчах Кубка Федерации в составе национальной сборной Украины. А вот на профессиональных турнирах не выступала после поражения во втором круге австралийского Лаунстона.

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