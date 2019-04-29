Порошенко заявил, что подпишет "языковой закон"

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент не сообщил, когда именно намерен подписать закон

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый парламентом "языковой закон" - "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом Порошенко заявил во время рабочей поездки к Львовской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Он отметил, что "этот закон о том, что мы должны защитить наш язык".

"Закон об украинском языке - это не означает, что мы хотим "прижать" любой другой язык. Это точно не так. Этот закон о том, что мы должны защитить наш язык. Потому что нигде в мире, кроме Украины, его не защитят", - отметил Порошенко.

Отметим, что Порошенко заявлял, что подпишет "языковой закон", когда документ поступит из Верховной рады. По словам Порошенко, работа над "языковым законом" длилась несколько лет, и за это время из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес".

В свою очередь, председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что подпишет "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" следующего пленарного вторника, 14 мая.

В четверг, 25 апреля, Верховная рада во втором чтении приняла "языковой закон". Закон регулирует применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, а также в публичных сферах.