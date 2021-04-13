UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия обратилась к США: "держитесь подальше от Крыма, для вашего блага"

Автор: Анастасия Рокитна

В России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".

Об этом заявил заместители главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По его словам, США осуществляют провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - считает Рябков.

Он призвал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - отметил Рябков.

Отметим, с начала стягивания российских войск к границам Украины США неоднократно говорили о поддержке Украины. В частности, в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агресии против украинского государства.

Напомним, США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаСоединенные Штаты Америки
Читайте также
В Польше сделали заявление из-за обострения на Донбассе: "может быть наступление РФ"
Ввоз старых вагонов из России: кто причастен к преступной схеме в "Укрзализныце"
Прогноз погоды