Россия обратилась к США: "держитесь подальше от Крыма, для вашего блага"

По его словам, США осуществляют провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - считает Рябков.

Он призвал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - отметил Рябков.

Отметим, с начала стягивания российских войск к границам Украины США неоднократно говорили о поддержке Украины. В частности, в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агресии против украинского государства.