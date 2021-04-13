Россия обратилась к США: "держитесь подальше от Крыма, для вашего блага"

В России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов".
Об этом заявил заместители главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.
По его словам, США осуществляют провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море.
"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - считает Рябков.
Он призвал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России.
"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - отметил Рябков.
Отметим, с начала стягивания российских войск к границам Украины США неоднократно говорили о поддержке Украины. В частности, в Госдепе предупредили о последствиях для РФ в случае новой агресии против украинского государства.
Напомним, США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.
Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.