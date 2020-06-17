Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять санкции, - МИД

Фото: Василий Боднарь (facebook.com)

Международные санкции введены против РФ из-за военной агрессии по отношению к Украине

Российская Федерация обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции. Из-за санкций страдает военно-промышленный комплекс и экономика России.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднарь.

По его словам, сейчас в России наблюдается рост внутреннего протеста на фоне пандемии коронавируса, а также экономический кризис, что также провоцирует Кремль к действиям для снятия санкций.

"Перед Россией встает выбор: либо искать выход из этой ситуации, или обострять ее. Традиционно Россия шла на обострение. Сейчас мы также видим, что происходят не просто истерики в прессе, а происходят реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на фронте и в Крыму", - сказал Боднарь.

Ранее в МИД сообщали, что задача украинского правительства увеличить цену, которую Россия платит за агрессию против Украины.

Напомним, на прошлой неделе послы стран-членов Евросоюза одобрили продление санкций против России за аннексию Крыма еще на год.

Также РБК-Украина писало, что США не будут отменять санкции с РФ до полной деоккупации Крыма и прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Игорь Литвиненко