ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять санкции, - МИД

Новости » Политика     17.06.2020 - 19:31
Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять санкции, - МИД
Фото: Василий Боднарь (facebook.com)

Международные санкции введены против РФ из-за военной агрессии по отношению к Украине

Российская Федерация обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции. Из-за санкций страдает военно-промышленный комплекс и экономика России.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднарь.

По его словам, сейчас в России наблюдается рост внутреннего протеста на фоне пандемии коронавируса, а также экономический кризис, что также провоцирует Кремль к действиям для снятия санкций.

"Перед Россией встает выбор: либо искать выход из этой ситуации, или обострять ее. Традиционно Россия шла на обострение. Сейчас мы также видим, что происходят не просто истерики в прессе, а происходят реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на фронте и в Крыму", - сказал Боднарь.

Ранее в МИД сообщали, что задача украинского правительства увеличить цену, которую Россия платит за агрессию против Украины.

Напомним, на прошлой неделе послы стран-членов Евросоюза одобрили продление санкций против России за аннексию Крыма еще на год.

Также РБК-Украина писало, что США не будут отменять санкции с РФ до полной деоккупации Крыма и прекращения огня на Донбассе.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МИД УкраиныДонбассСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь