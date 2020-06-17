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Росія загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти санкції, - МЗС

Новини » Політика     17.06.2020 - 19:31
Росія загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти санкції, - МЗС
Фото: Василь Боднар (facebook.com)

Міжнародні санкції, введені проти РФ за військової агресії по відношенню до України

Російська Федерація загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції. З-за санкцій страждає військово-промисловий комплекс і економіка Росії.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, зараз в Росії спостерігається зростання внутрішнього протесту на тлі пандемії коронавіруса, а також економічна криза, що також провокує Кремль до дій для зняття санкцій.

"Перед Росією постає вибір: або шукати вихід з цієї ситуації, чи загострювати її. Традиційно Росія йшла на загострення. Зараз ми також бачимо, що відбуваються не просто істерики в пресі, а відбуваються реальні перегрупування військ, починається нагнітання ситуації на фронті та в Криму", - сказав Боднар.

Раніше в МЗС повідомляли, що завдання українського уряду збільшити ціну, яку Росія платить за агресію проти України.

Нагадаємо, минулого тижня посли країн-членів Євросоюзу схвалили продовження санкцій проти Росії за анексію Криму ще на рік.

Також РБК-Україна писало, що США не будуть скасовувати санкції з РФ до повної деокупації Криму і припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МЗСДонбасСанкції проти Росії
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