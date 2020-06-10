ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Послы ЕС решили продлить санкции за аннексию Крыма еще на год

Новости » Политика     10.06.2020 - 12:33
Послы ЕС решили продлить санкции за аннексию Крыма еще на год
Фото: санкции (коллаж РБК-Украина)

Решение должен утвердить Совет Евросоюза

Послы стран-членов Евросоюза решили продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Их пролонгировали еще на год.

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет, чтобы продлить запрет на инвестиции ЕС в Крым на один год. Без изменений", - отметил журналист.

Отметим, это решение еще должен утвердить Совет ЕС. Затем оно будет опубликовано в Официальном журнале, после чего уже вступит в силу.

Кроме того, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий также анонсировал продление "крымского пакета" еще на год.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год", - написал он и поблагодарил европейских партнеров за непоколебимую поддержку.

Что предусматривают санкции

Так, послы одобрили продление следующих ограничений:

  • запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова;
  • инвестиции в Крым или Севастополь;
  • туристические услуги на этой территории (европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крыма);
  • экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Напомним, ранее Йозвяк анонсировал, что 10 июня постоянные представители стран ЕС намерены одобрить продление крымских санкций против РФ.

Как писало РБК-Украина, американский посол при ОБСЕ заверяет, что США не прекратят санкции против России за Крым и Донбасс.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ЕвросоюзКрымСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь