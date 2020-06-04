МИД о санкциях против России: наша задача увеличить цену, которую платит РФ

Фото: Алексей Макеев (facebook.com/oleksii.makeiev)

Украина считает необходимым усилить санкции против России

Международный режим санкций против Российской Федерации призван увеличить цену, которую российская сторона платит за агрессию против Украины. При этом Украина считает необходимым усиливать эти санкции, так как пока российская агрессия продолжается.

Об этом в эфире канала ATR заявил специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

По его словам, усиление необходимо, так как введенные ранее санкции не смогли выполнить главную свою задачу - остановить агрессию России против Украины.

"Нам бы хотелось, чтобы эти санкции усиливались. Потому что они не смогли выполнить свою основную функцию - сделать так, чтобы Россия прекратила свою агрессию против Украины. Мы будем работать, чтобы они усиливались. Наша задача - увеличить цену, которую платит Россия за свои позорные действия и вооруженную агрессию против Украины", - сказал Макеев.

Он отметил, что нет отдельного вида санкций, который является наиболее эффективным.

"Они все работают в комплексе. Это и экономические санкции… Влияние на кремлевское окружение - очень важно. С другой стороны очень важны санции технологические, которые не позволяют нефтегазовыми элементами влиять на Европу. И, конечно, в банковской сфере. Это то, что уже действует, и может быть усилено и ощутимо отразится на экономике России", - сообщил представитель МИД.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что риск снятия санкций с России Европейским союзом находится в зоне контролируемого риска.

Также сообщалось, что 15 мая Офис президента обнародовал обновленные списки санкций против РФ.

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Автор: Игорь Литвиненко