ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД о санкциях против России: наша задача увеличить цену, которую платит РФ

Новости » Политика     04.06.2020 - 17:18
МИД о санкциях против России: наша задача увеличить цену, которую платит РФ
Фото: Алексей Макеев (facebook.com/oleksii.makeiev)

Украина считает необходимым усилить санкции против России

Международный режим санкций против Российской Федерации призван увеличить цену, которую российская сторона платит за агрессию против Украины. При этом Украина считает необходимым усиливать эти санкции, так как пока российская агрессия продолжается.

Об этом в эфире канала ATR заявил специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев.

По его словам, усиление необходимо, так как введенные ранее санкции не смогли выполнить главную свою задачу - остановить агрессию России против Украины.

"Нам бы хотелось, чтобы эти санкции усиливались. Потому что они не смогли выполнить свою основную функцию - сделать так, чтобы Россия прекратила свою агрессию против Украины. Мы будем работать, чтобы они усиливались. Наша задача - увеличить цену, которую платит Россия за свои позорные действия и вооруженную агрессию против Украины", - сказал Макеев.

Он отметил, что нет отдельного вида санкций, который является наиболее эффективным.

"Они все работают в комплексе. Это и экономические санкции… Влияние на кремлевское окружение - очень важно. С другой стороны очень важны санции технологические, которые не позволяют нефтегазовыми элементами влиять на Европу. И, конечно, в банковской сфере. Это то, что уже действует, и может быть усилено и ощутимо отразится на экономике России", - сообщил представитель МИД.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что риск снятия санкций с России Европейским союзом находится в зоне контролируемого риска.

Также сообщалось, что 15 мая Офис президента обнародовал обновленные списки санкций против РФ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МИД УкраиныСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь