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НАТО не нужна холодная война с Россией, - генсек альянса

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США , Вторник 05 октября 2021 19:48
НАТО не нужна холодная война с Россией, - генсек альянса Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-членов альянса к поддержке взаимодействий с Российской Федерацией. Это должно помочь избежать холодной войны или гонки вооружений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время выступления в Джорджтаунском университете.

"Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", - заявил Столтенберг.

В частности, генсек отметил, что отношения между НАТО и Россией сегодня находятся на самой низкой ступеньке со времен холодной войны.

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НАТО Российская Федерация
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