ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія об'єднує залізниці Донбасу в систему РЖД, - розвідка

Новини » Політика    05.09.2019 - 14:52
Росія об'єднує залізниці Донбасу в систему РЖД, - розвідка
Фото: Вадим Скібіцький (mil.gov.ua)

Скібіцький зазначив, що ці процеси розпочалися давно

Російська Федерація об'єднує залізниці окупованого Донбасу в єдину систему РЖД. Про це в інтерв'ю "Укринформу" розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, нещодавно з'явилася інформація про можливе об'єднання залізниць окупованого Донбасу і включення їх до єдиної системи РЖД.

"Ці процеси вже йдуть і вони давно почалися. Росія підтримує життєдіяльність цього регіону, і він зараз більше нагадує Придністров'я. Для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні чи тим більше - не допустити нашої інтеграції до НАТО, досить мати такий заморожений конфлікт", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше Скібіцький заявив, що Україна на сьогодні стала "сірою зоною" для Російської Федерації в протистоянні з США і НАТО. За його словами, Україну можуть втягти у протистояння між світовими державами.

Також він заявив, що Російська Федерація відпрацює фактичне вторгнення в Україну на навчаннях "Кавказ 2020". Він підкреслив, що російська армія завершує формування трьох дивізій на кордоні з Україною.

На Донбасі почали навчання військові з Ростова
Новини України Донбасрозвідкажелезная дорога
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся