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Россия о новостях по поводу угрозы вторжения в Украину: дискредитация "гарантий безопасности"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России заявило, что новости об угрозе вторжения в Украину являются дискредитацией требований Москвы по так называемым "гарантиям безопасности". Российский МИД пожаловался на "информационную атаку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявили в МИД России, против Москвы ведется "скоординированная информационная атака". В ведомстве отметили, что ее цель - дискредитация российских требований по "гарантиям безопасности".

Российское министерство в очередной раз обвинило Запад в якобы "военном освоении" Украины. Кроме того, там заявили о "сговоре" СМИ и правительств западных стран для "нагнетания напряженности" вокруг Украины.

Напомним, ранее МИД России выдвинул условие для деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Отметим, 8 февраля министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан Ив Ле Дриан назвали важный шаг в деэскалации ситуации на границе с Россией.

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