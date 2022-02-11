Россия о новостях по поводу угрозы вторжения в Украину: дискредитация "гарантий безопасности"

Министерство иностранных дел России заявило, что новости об угрозе вторжения в Украину являются дискредитацией требований Москвы по так называемым "гарантиям безопасности". Российский МИД пожаловался на "информационную атаку".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как заявили в МИД России, против Москвы ведется "скоординированная информационная атака". В ведомстве отметили, что ее цель - дискредитация российских требований по "гарантиям безопасности".
Российское министерство в очередной раз обвинило Запад в якобы "военном освоении" Украины. Кроме того, там заявили о "сговоре" СМИ и правительств западных стран для "нагнетания напряженности" вокруг Украины.
Напомним, ранее МИД России выдвинул условие для деэскалации ситуации на границе с Украиной.
Отметим, 8 февраля министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан Ив Ле Дриан назвали важный шаг в деэскалации ситуации на границе с Россией.