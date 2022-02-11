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Росія про новини з приводу загрози вторгнення в Україну: дискредитація "гарантій безпеки"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що новини про загрозу вторгнення в Україну є дискредитацією вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки". Російський МЗС поскаржився на"інформаційну атаку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявили в МЗС Росії, проти Москви ведеться "скоординована інформаційна атака". У відомстві зазначили, що її мета - дискредитація російських вимог щодо "гарантій безпеки".

Російське міністерство в черговий раз звинуватило захід у нібито "військовому освоєнні" України. Крім того, там заявили про "змову" ЗМІ та урядів західних країн для "нагнітання напруженості" навколо України.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії висунуло умову для деескалації ситуації на кордоні з Україною.

Зазначимо, 8 лютого міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба і Жан Ів Ле Дріан назвали важливий крок у деескалації ситуації на кордоні з Росією.

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