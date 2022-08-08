Росія вночі обстріляла Харківську область, є загиблі: в ОВА розкрили подробиці

Російські військові протягом минулої доби та цієї ночі жорстоко обстрілювали Харківську область. Є поранені та загиблі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Обстріл Харківської області 7-8 серпня: близько о 23 годині, внаслідок удару, у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова;

штаб оборони зафіксував більше 5 запусків ракет з території Росії. Попередньо - РЗК С-300. Деякі з них здетонували "раніше пункту призначення";

одна з ракет о першій годині ночі влучила в смт Печеніги, Чугуївського району. Внаслідок удару по приватному будинку загинула 72-річна жінка. "Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів", - пише Синєгубов. протягом доби росіяни обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони.

у Богодухівському районі внаслідок удару було знищено 28 гектарів пшениці;

внаслідок удару по Ізюмську була госпіталізована 72-річна жінка; "У Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік", - додає Синєгубов.