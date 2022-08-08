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Росія вночі обстріляла Харківську область, є загиблі: в ОВА розкрили подробиці

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Понеділок 08 серпня 2022 09:41
Росія вночі обстріляла Харківську область, є загиблі: в ОВА розкрили подробиці Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові протягом минулої доби та цієї ночі жорстоко обстрілювали Харківську область. Є поранені та загиблі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Обстріл Харківської області 7-8 серпня:

  • близько о 23 годині, внаслідок удару, у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова;
  • штаб оборони зафіксував більше 5 запусків ракет з території Росії. Попередньо - РЗК С-300. Деякі з них здетонували "раніше пункту призначення";
  • одна з ракет о першій годині ночі влучила в смт Печеніги, Чугуївського району. Внаслідок удару по приватному будинку загинула 72-річна жінка.

"Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів", - пише Синєгубов.

  • протягом доби росіяни обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони.
  • у Богодухівському районі внаслідок удару було знищено 28 гектарів пшениці;
  • внаслідок удару по Ізюмську була госпіталізована 72-річна жінка;

"У Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік", - додає Синєгубов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора ввечері у Харкові пролунали вибухи. Вибухи прогриміли після оголошення повітряної тривоги.

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