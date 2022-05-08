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"Россия никому не желает зла". Патриарх Кирилл ответил на обвинения о милитаристских призывах

Новина українською →
Москва, Воскресенье 08 мая 2022 13:39
"Россия никому не желает зла". Патриарх Кирилл ответил на обвинения о милитаристских призывах Фото: патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава московской церкви патриарх Кирилл ответил на обвинения касательно милитаристических призывов. Он заявил, что Россия не желает захватить или оккупировать другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Московский патриарх заверил, что "Россия никому не желает зла". При этом он заявил, что РФ должна объединить все усилия, что "никто не посмел посягнуть на священные рубежи отечества".

"Мои слова - это не то, что хотели бы наши противники характеризовать, как очередная милитаристская речь патриарха, глупости все это", - заявил глава российской церкви.

Стоит отметить, что патриарх Кирилл поддерживает российскую агрессию в Украине.

При этом недавно во время службы он заговорил о мировой войне, призвав молиться за то, чтобы ее не произошло.

Мы также сообщали, что Евросоюз готовится ввести санкции против патриарха Кирилла.

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Патриарх Кирилл Российская Федерация
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