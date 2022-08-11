Россия за неделю вдвое увеличила авиационные удары: в Генштабе назвали цель врага

Российские войска за последнюю неделю вдвое увеличили авиационные удары по позициям украинских войск и по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

"Поэтому результативность этих ударов низка и это больше психологическое влияние на наших военных", - отметил Громов.

По его словам, самолеты и вертолеты противника избегают присутствия в зоне действия украинской противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

Также мы писали, что оккупанты ударили по окраине Херсонской области. Вследствие обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.

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