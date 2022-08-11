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Росія за тиждень вдвічі збільшила авіаційні удари: у Генштабі назвали мету ворога

Фото: Росія за тиждень вдвічі збільшила авіаційні удари (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська за останній тиждень вдвічі збільшили авіаційні удари по позиціях українських військ і по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

За його словами, літаки і вертольоти противника уникають присутності в зоні дії української протиповітряної оборони.

"Тому результативність цих ударів низька і це більше психологічний вплив на наших військових", - зазначив Громов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по портовій інфраструктурі Миколаївської області.

Також ми писали, що окупанти вдарили по околиці Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще дві людини отримали поранення.

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