Оккупанты ударили по окраине Херсонской области: есть жертвы и разрушения

Российские войска в очередной раз ударили по населенному пункту Нововоронцовка Херсонской области. Вследствие обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативной группировки войск "Каховка".

"В результате вражеских артиллерийских обстрелов погибла женщина, пытавшаяся спастись в собственном подвале. К сожалению, подвал не выдержал вражеских ракет и женщина погибла. Еще два человека получили ранения", - говорится в сообщении.