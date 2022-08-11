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Оккупанты ударили по окраине Херсонской области: есть жертвы и разрушения

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Херсон, Четверг 11 августа 2022 11:38
Оккупанты ударили по окраине Херсонской области: есть жертвы и разрушения Фото: оккупанты ударили по окраине Херсонской области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в очередной раз ударили по населенному пункту Нововоронцовка Херсонской области. Вследствие обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативной группировки войск "Каховка".

"В результате вражеских артиллерийских обстрелов погибла женщина, пытавшаяся спастись в собственном подвале. К сожалению, подвал не выдержал вражеских ракет и женщина погибла. Еще два человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов были повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, российские войска сегодня ночью массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где было 120 "прилетов" и еще ряд районов.

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Херсонская область Российская Федерация
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