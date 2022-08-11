Оккупанты ударили по окраине Херсонской области: есть жертвы и разрушения
Российские войска в очередной раз ударили по населенному пункту Нововоронцовка Херсонской области. Вследствие обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативной группировки войск "Каховка".
"В результате вражеских артиллерийских обстрелов погибла женщина, пытавшаяся спастись в собственном подвале. К сожалению, подвал не выдержал вражеских ракет и женщина погибла. Еще два человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов были повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, российские войска сегодня ночью массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где было 120 "прилетов" и еще ряд районов.
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