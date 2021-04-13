UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия за неделю перебросила около 250 своих военных на Донбасс, - разведка

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация продолжает перебрасывать на территорию оккупированного Донбасса личный состав, оружие, боеприпасы, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества. Только за прошлую неделю на Донбасс прибыли около 250 военных из РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что большинство военных, которые прибыли из России - это выходцы из дальневосточных регионов РФ. Также на оккупированную территорию Донбасса были завезены более 2 тысяч тонн горючего.

Кроме этого командование РФ повышает контроль хранения военного имущества. В частности, с середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

Отметим, сегодня боевики сбросили гранаты на украинских военных. В результате один защитник погиб, еще двое - получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассвойска РФНовости АТО
Читайте также
Кулеба о возможной войне на Донбассе: цена предотвращения конфликта ниже
Украина не хочет войны и не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба
Прогноз погоды