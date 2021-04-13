Россия за неделю перебросила около 250 своих военных на Донбасс, - разведка

Российская Федерация продолжает перебрасывать на территорию оккупированного Донбасса личный состав, оружие, боеприпасы, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества. Только за прошлую неделю на Донбасс прибыли около 250 военных из РФ.
В ГУР отметили, что большинство военных, которые прибыли из России - это выходцы из дальневосточных регионов РФ. Также на оккупированную территорию Донбасса были завезены более 2 тысяч тонн горючего.
Кроме этого командование РФ повышает контроль хранения военного имущества. В частности, с середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов.
Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.
По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.
Отметим, сегодня боевики сбросили гранаты на украинских военных. В результате один защитник погиб, еще двое - получили ранения.