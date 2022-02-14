Россия назвала запрос Украины о военных учениях неприемлемым, - СМИ

Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставить информацию о военных учениях возле границы. Москва назвала его "неприемлемым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Россия уже отреагировала. В нем (ответе - ред.) говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым", - говорится в сообщении.

Москва утверждает, что никакой необычной военной деятельности не ведет возле границ Украины.

Напомним, Украина созывает заседание ОБСЕ после того, как Россия, согласно Венскому документу, не ответила на запрос относительно военного присутствия на украинской границе.

Отметим, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.