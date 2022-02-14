RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія назвала запит України про військові навчання неприйнятним, - ЗМІ

Автор: Артур Родивилов

Росія відхилила запит України з вимогою надати інформацію про військові навчання біля кордону. Москва назвала його "неприйнятним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Москва стверджує, що ніякої незвичайної військової діяльності не веде біля кордонів України.

"Росія вже відреагувала. У ньому (відповіді - ред.) говориться, що вона не веде ніякої незвичайної військової діяльності на своїй території і що запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна скликає засідання ОБСЄ після того, як Росія, згідно з Віденським документом, не відповіла на запит щодо військової присутності на українському кордоні.

Зазначимо, 11 лютого Україна залучила механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України