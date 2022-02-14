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Россия назвала запрос Украины о военных учениях неприемлемым, - СМИ

Новина українською →
Москва, Понедельник 14 февраля 2022 01:25
Россия назвала запрос Украины о военных учениях неприемлемым, - СМИ Фото: Россия назвала запрос Украины о военных учениях неприемлемым (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставить информацию о военных учениях возле границы. Москва назвала его "неприемлемым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Москва утверждает, что никакой необычной военной деятельности не ведет возле границ Украины.

"Россия уже отреагировала. В нем (ответе - ред.) говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина созывает заседание ОБСЕ после того, как Россия, согласно Венскому документу, не ответила на запрос относительно военного присутствия на украинской границе.

Отметим, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

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