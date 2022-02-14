Росія назвала запит України про військові навчання неприйнятним, - ЗМІ

Росія відхилила запит України з вимогою надати інформацію про військові навчання біля кордону. Москва назвала його "неприйнятним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Росія вже відреагувала. У ньому (відповіді - ред.) говориться, що вона не веде ніякої незвичайної військової діяльності на своїй території і що запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним", - йдеться в повідомленні.

Москва стверджує, що ніякої незвичайної військової діяльності не веде біля кордонів України.

Нагадаємо, Україна скликає засідання ОБСЄ після того, як Росія, згідно з Віденським документом, не відповіла на запит щодо військової присутності на українському кордоні.

Зазначимо, 11 лютого Україна залучила механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.