ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія назвала запит України про військові навчання неприйнятним, - ЗМІ

Новость на русском →
Москва, Понеділок 14 лютого 2022 01:25
Росія назвала запит України про військові навчання неприйнятним, - ЗМІ Фото: Росія назвала запит України Про військові навчання неприйнятним (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Росія відхилила запит України з вимогою надати інформацію про військові навчання біля кордону. Москва назвала його "неприйнятним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Москва стверджує, що ніякої незвичайної військової діяльності не веде біля кордонів України.

"Росія вже відреагувала. У ньому (відповіді - ред.) говориться, що вона не веде ніякої незвичайної військової діяльності на своїй території і що запит України відповідно до Віденського документа ОБСЄ є неприйнятним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна скликає засідання ОБСЄ після того, як Росія, згідно з Віденським документом, не відповіла на запит щодо військової присутності на українському кордоні.

Зазначимо, 11 лютого Україна залучила механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи