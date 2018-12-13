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До конца военного положения ВСУ получат свыше 200 единиц техники

Новости » Общество    13.12.2018 - 07:33
До конца военного положения ВСУ получат свыше 200 единиц техники
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Степан Полторак рассказал о преимуществах введения военного положения

Вооруженные силы Украины благодаря введению военного положения получат свыше 200 единиц техники до конца его действия. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Украина", передает РБК-Украина.

"Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели войскам пришло более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", - рассказал Полторак.

Он также пояснил, в каких случаях вводится военное положение.

«Военное положение вводится в стране по двум основным причинам. Первая - агрессия против Украины, вторая - когда есть угроза открытой агрессии. У нас состоялось два в одном: агрессия Российской Федерации против военных морских сил Украины в Керченском проливе, а также огромная группировка российских войск на границе с Украиной", – отметил министр

Кроме того, Полторак считает, что за последние четыре года Украина сделала все возможное, чтобы восстановить боеспособность флота.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в случае открытой агрессии РФ против Украины резервисты смогут прибыть в воинские части за несколько часов.

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Новости Украины Министерство обороны РФПолторак
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