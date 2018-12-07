Полторак заявил, что в случае открытой агрессии РФ резервисты смогут прибыть в воинские части за несколько часов

Фото: Степан Полторак (из открытых источников)

Полторак отметил, что в наличии есть все необходимое

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в случае открытой агрессии РФ против Украины резервисты смогут прибыть в воинские части за несколько часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака в эфире телеканала "Прямой".

"На случай чрезвычайной ситуации..На случай масштабной агрессии РФ против Украины.. Они (резервисты, – ред.) в течение 2-3 часов прибывают в воинскую часть. На них есть оружие, техника, реализуемое взаимодействие, боевое слаживание проведено и они готовы к боевым действиям", - сказал Полторак.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует у подписантов Будапештского меморандума созвать срочные консультации с целью заставить Россию прекратить агрессию и придерживаться условий подписанного ею международного документа.

Так, 24 года назад, подписав Меморандум, государства-гаранты предоставили обязательства, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).