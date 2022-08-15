Россия нарушила табу, которое действовало со времен Второй мировой: Дуда о войне в Украине

Во время полномасштабного вторжения на территорию Украины, Россия нарушила табу, которое было границей безопасности со времен Второй мировой войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио.
Во время празднования праздника Войска Польского президент Анджей Дуда заявил, что после Второй мировой войны ни одна из супердержав не должна была нападать на другую страну, чтобы лишить ее свободы.
"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жестким рубежом безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одна супердержава не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, поставить под сомнение существование государства и нации", - заявил президент.
В то же время глава страны отметил, что масштабы российской агрессии против Украины было трудно спрогнозировать.
"Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то это было полной неожиданностью", - заявил Дуда.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Дуды, Россия должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.
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