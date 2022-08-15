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Росія порушила табу, яке діяло з часів Другої світової: Дуда про війну в Україні

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час повномасштабного вторгнення на територію України, Росія порушила табу, яке було кордоном безпеки з часів Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо.

Під час святкування свята Війська Польського президент Анджей Дуда заявив, що після Другої світової війни жодна з супердержав не повинна була нападати на іншу країну, аби позбавити її свободи.

"Росія та російський режим порушили велике табу, яке було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна супердержава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи та незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави і нації", - заявив президент.

Водночас голова країни зауважив, що масштаби російської агресії проти України було важко спрогнозувати.

"Я абсолютно не сумніваюся, що це перевершило очікування декого, а для когось це було цілковитою несподіванкою", - заявив Дуда.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Дуди, Росія повинна програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.

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