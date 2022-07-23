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Россия должна проиграть в войне с Украиной, - Дуда

Новина українською →
Киев, Суббота 23 июля 2022 18:59
Россия должна проиграть в войне с Украиной, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr com andrzej_duda)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на саммите первых леди и джентльменов.

"Я очень надеюсь, что Украина скоро освободится, восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну. Главное, чтобы россияне проиграли с военной точки зрения, а Украина стала частью свободного мира", - отметил он.

Напомним, ранее Дуда говорил, что Запад не сможет заставить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину.

При этом он считает, что поддерживать контакт с Путиным необходимо лишь в том случае, если он сам просит о разговоре.

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Анджей Дуда Война России против Украины
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