Россия нарушила еще одну конвенцию ударами по Украине, - Кулеба

Россия нарушила Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, когда била оттуда ракетами по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Использование Россией Каспийского моря для обстрела ракетами Украины нарушает Конвенцию 2018 года о статусе Каспийского моря, которая определяет его как зону мира", - подчеркнул министр. По словам Кулебы, такие действия со стороны РФ являются неуважением к другим странам региона и подрывают региональную безопасность.