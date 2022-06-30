Росія порушила ще одну конвенцію ударами по Україні, - Кулеба

Росія порушила Конвенцію про правовий статус Каспійського моря, коли била звідти ракетами по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

"Використання Росією Каспійського моря для обстрілу ракетами України порушує Конвенцію 2018 року про статус Каспійського моря, яка визначає його як зону миру", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, такі дії з боку РФ є неповагою до інших країн регіону та підривають регіональну безпеку.