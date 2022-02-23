Россия наращивает войска на границе с Харьковской областью, - СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует передвижение и маневры войск Российской Федерации на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает военное присутствие.
Об этом заявил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совещание Харьковской ОГА.
"Наблюдаем за активным маневрированием и передвижением войск Российской Федерации вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие. Никаких признаков отведения войск от государственной границы Украины после так называемых учений", - отметил Дудин.
По его словам, СБУ зафиксировало неподалеку от российского Белгорода скопление военной техники, которая находится в неисправном состоянии.
Также Дудин заявил, что Россия закупила 45 тысяч пластиковых мешков для трупов.
"Думаю, по старинной российской традиции, их будут закапывать прямо посреди поля в этих безымянных могилах", - сказал глава областного управления СБУ.
Напомним, Россия после проведения так называемых "учений" совместно с Беларусью не вывела свои войска. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что это "было ожидаемым".