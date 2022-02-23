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Росія нарощує війська на кордоні з Харківською областю, - СБУ

Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України фіксує пересування і маневри військ Російської Федерації на кордоні з Харківською областю. За даними спецслужби, Росія нарощує військову присутність.

Про це заявив начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на нараду Харківської ОДА.

"Спостерігаємо за активним маневруванням і пересуванням військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Поступово нарощується військова присутність. Жодних ознак відведення військ від державного кордону України після так званих навчань", - зазначив Дудін.

За його словами, СБУ зафіксувало неподалік від російського Бєлгорода скупчення військової техніки, яка знаходиться в несправному стані.

Також Дудін заявив, що Росія закупила 45 тисяч пластикових мішків для трупів.

"Думаю, за старовинною російською традицією, їх закопуватимуть прямо посеред поля в цих безіменних могилах", - сказав голова обласного управління СБУ.

Нагадаємо, Росія після проведення так званих "навчань" спільно з Білоруссю не вивела свої війська. Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що це "було очікуваним".

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Російська ФедераціяВійська РФХарківСлужба безпеки України