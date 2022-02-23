Росія нарощує війська на кордоні з Харківською областю, - СБУ

"Спостерігаємо за активним маневруванням і пересуванням військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Поступово нарощується військова присутність. Жодних ознак відведення військ від державного кордону України після так званих навчань", - зазначив Дудін.

За його словами, СБУ зафіксувало неподалік від російського Бєлгорода скупчення військової техніки, яка знаходиться в несправному стані.

Також Дудін заявив, що Росія закупила 45 тисяч пластикових мішків для трупів.

"Думаю, за старовинною російською традицією, їх закопуватимуть прямо посеред поля в цих безіменних могилах", - сказав голова обласного управління СБУ.