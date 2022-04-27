Росія нарощує темпи наступу та готує нові підрозділи, - Міноборони України
Росія продовжує наступ. Ворог і далі намагається встановити контроль над територією Донецької та Луганської областями, а також забезпечити сухопутний коридор в анексований Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Олександра Мотузяника
"Ворог нарощує темпи проведення наступу. Практично у всіх напрямках ворог має активний вогневий вплив. Найбільша активність - на Слобожанському та Донецькому напрямках. Окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях", - розповів він.
За словами спікера Генштабу, російські окупанти здійснили 138 літакових вильотів, з них щонайменше 38 - для поразки об'єктів у Харківській та Донецькій областях.
Спікер наголосив, що є загроза продовження ракетно-авіаційних ударів по об'єктах України з території Білорусі. За його словами, з метою посилення адміністративного поліцейського режиму до прикордонної зони в Білорусі, Брянську область додатково введено підрозділи зі складу Росгвардії.
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