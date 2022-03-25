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Россия наращивает количество кораблей в акватории Азовского моря, - ВСУ

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Пятница 25 марта 2022 13:43
Россия наращивает количество кораблей в акватории Азовского моря, - ВСУ Фото: Россия перебрасывает в Азовское море корабли (google)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация наращивает количество кораблей в акватории Азовского моря. Через Керченский пролив прошли несколько единиц российского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход Керченским проливом в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров", - говорится в сообщении.

Напомним, в порту Бердянска был уничтожен российский десантный корабль.

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